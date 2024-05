Gazzetta - David quasi impossibile, c'è Lukaku ma non ha parametri da Napoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile nome del bomber del futuro per il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile nome del bomber del futuro per il Napoli: "David è la soluzione preferita già dalla scorsa estate. Il suo o valore è rimasto immutato, nonostante un contratto in scadenza nel 2025 che non ha intenzione di rinnovare: servono 50 milioni e in Premier c’è già la fila per accontentare il Lilla. Di fronte a questo scenario, difficile che il canadese scelga Napoli senza Europa.

Resta l’ipotesi Lukaku. Romelu in Italia fa la differenza, ma età e ingaggio non sono in linea con i parametri del Napoli. Resta un’ipotesi, vedremo quanto fattibile".