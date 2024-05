CdS: "Champions: il Psg va fuori e punta Kvara"

"Ora lo sceicco cerca l'erede di Mbappé ma il Napoli non vuole cedere".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre con il mercato della Juventus: "Rifanno la Juve". Di spalla spazio all'eliminazione del PSG dalla Champions League che va su Kvaratskhelia per il post-Mbappé: "Champions: il Psg va fuori e punta Kvara. Ora lo sceicco cerca l'erede di Mbappé ma il Napoli non vuole cedere". Sempre di spazio la Fiorentina che oggi cerca la finale di Conference: "La Fiorentina all'assalto: a Bruges più di una finale". Più in basso spazio alla contestazione di Bari: "Caos Bari, De Laurentiis sotto scorta".