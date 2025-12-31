Manna su Lucca: "È un diesel, ma forse non ci sta mettendo tutto. Maglia va meritata tutti i giorni"

vedi letture

Giovanni Manna e Lorenzo Luccca. Il direttore sportivo, nella sua intervista ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato dell'attaccante e delle sue difficoltà di inserimento.

Anche Lucca è stato un investimento molto importante.

"Lorenzo, in carriera, è sempre stato un diesel: a Napoli ci sono le condizioni di fare bene perché il gruppo è davvero una famiglia, l’allenatore è top, lo staff è top e persone a supporto come Oriali sempre presenti".



Quindi?

"Non riuscire vuol dire che forse non ci stai mettendo tutto, Lorenzo lo sa. La maglia del Napoli va conquistata tutti i giorni, bisogna meritare tutti i giorni di stare in un gruppo così se ambisci a vincere: c’è chi lo capisce subito e chi ha bisogno di più tempo".