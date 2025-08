Del Genio: "Tanti soldi per l'attacco, ma resta il problema gol! Lucca-Lang, che fatica"

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Amichevoli con Brest e Casertana? Queste partite non contano per il risultato, non bisogna guardarlo. Ma è chiaro che tutti ci aspettiamo qualcosa in più offensivamente. Lo scorso campionato è stato trionfale, ma le difficoltà offensive ce le siamo trascinate fino alla penultima giornata col Parma. Il problema del gol dunque è un problema che va risolto. Si fa ancora un po' fatica a segnare. Lucca ha segnato, sì, ma non si è visto molto. E Lang pure sta facendo un po' fatica. Tanti soldi spesi per l'attacco ma finora non abbiamo visto molto.

Lucca? E' un giocatore che deve capire le cose che fanno i compagni, ma anche i compagni devono sfruttare meglio le caratteristiche di Lucca. Quest'ultimo ama ricevere dei cross, per una questione di fisicità, più che dialogare nello stretto. Il Napoli invece è una squadra che va poco al cross e si dedica di più al fraseggio. Quando c'è Lucca bisogna cercare di più la soluzione del cross".