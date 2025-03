Del Piero incredulo: "Incredibile quello che hanno fatto a Kvaratskhelia"

L'attaccante del Psg Khvicha Kvaratskhelia aveva segnato contro il Liverpool agli ottavi di Champions League con un bel tiro a giro col mancino. Rete annullata per fuorigioco, questione davvero di millimetri a cancellare una vera e propria perla.

"Incredibile annullare un gol così per fuorigioco", dice a Sky Sport l'ex attaccante della Juventus, Alessandro Del Piero: "Mi viene da ridere, è incredibile. Il gol è stato stupendo, lui riesce a stoppare e si pensa subito faccia un dribbling invece tentenna, esita e poi si sposta la palla col tiro col mancino. Lui già sa dov'è la porta, deve solo mettersi nelle condizioni giuste per segnare". Kvara in estate piaceva proprio ai Reds che avevano offerto 100 milioni rifiutati dal Napoli.