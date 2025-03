Di Gennaro: "Ho rivisto un'ottima Inter, ma non è una spallata decisiva al Napoli"

Nel corso di TMW Radio l'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato della corsa al titolo in Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "E' una spallata forte all'Atalanta, al Napoli no però. Anche se non credo che l'Atalanta sia fuor del tutto. Ho rivisto un'Inter ottima in fase difensiva, sono tornati al massimo alcuni giocatori forti, e così può competere su tutti i fronti".

