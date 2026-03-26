Italia-Irlanda del Nord, Stramaccioni esalta Politano: “Ha caratteristiche uniche”

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L’Italia conquista una vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, assicurandosi così almeno l’accesso alla finale del playoff per i prossimi Mondiali.

L’Italia conquista una vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord, assicurandosi così almeno l’accesso alla finale del playoff per i prossimi Mondiali. Presente a Bergamo per commentare la partita per la Rai, l’allenatore e opinionista tv Andrea Stramaccioni ha commentato: "Il primo passo intanto lo abbiamo compiuto. Dopo un primo tempo teso, ci siamo stappati nel secondo. Ci ha pensato Tonali su cross di un ottimo Politano, uno dei migliori, e da lì la partita si è messa in discesa. Va notato come l'Irlanda del Nord non abbia mai calciato in porta".

Il contributo dei giocatori e i protagonisti della gara: l’analisi di Stramaccioni

Stramaccioni ha poi analizzato il lavoro dei centravanti oltre a Kean, soffermandosi su Pio Esposito: "Ha fatto un lavoro sporco ma importante, gestendo tantissimi palloni spalle alla porta. E poi è stato giusto che sia entrato al posto di Retegui, dopo quella azione che ha mancato, è stata la mossa giusta da parte del ct. Lì Retegui si è concentrato più che altro nel tagliare la strada al difensore che non nel calciare". Tra i migliori in campo, secondo Stramaccioni, c’è anche Politano: "Politano è stato tra i migliori e ha caratteristiche peculiari, è l'unico esterno di centrocampo abile nel saltare l'uomo. Anche il gol di Tonali nasce da un suo ennesimo rifornimento, tanto è vero che credo Gattuso abbia voluto risparmiargli qualche minuto in vista di martedì".