Lo juventino Giletti non ci sta: “Openda 45mln, il Napoli con gli stessi soldi ha preso Hojlund!”

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Il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, ha commentato il momento in casa bianconera

Il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, noto tifoso della Juventus, ha commentato il momento in casa bianconera in un’intervista rilasciata a TuttoJuve, soffermandosi in particolare sul lavoro dell’allenatore e sulle difficoltà legate alla rosa. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni: “Spalletti sta facendo miracoli, è riuscito a infondere sicurezza e a livello mentale ha fatto un lavoro che non pensavo fosse possibile. Però qui torniamo al materiale umano che è quello che è, anche perché le due ultime campagne acquisti sono state completamente fallimentari. Se valuto gli investimenti fatti, la Juventus ha speso in due anni oltre 200mln per giocatori non all'altezza. Questo rende tutto difficile, con una rosa molto limitata e in cui stai pagando gli errori dei singoli come quello di Cabal a Istanbul. Ma con dispiacere c'è da dire un'altra cosa”.

Critiche alla gestione e confronto con le rivali

Giletti ha poi allargato il discorso alla gestione complessiva del club, facendo un paragone con altre realtà del calcio italiano e criticando duramente le scelte societarie: “Non giriamoci troppo intorno, purtroppo la Juventus è diventata l'Inter di Moratti che bruciava gli allenatori e cambiava dieci giocatori a stagione. E i nerazzurri sono diventati i bianconeri, con una dirigenza che non cambia mai e che porta a casa i risultati. Anche il Milan, che era allo sfascio, è ritornato a galla con Tare e Allegri. Non credo alla casualità. Noi invece abbiamo sbagliato tutte le scelte possibili e immaginabili che si ripercuotono sul mercato e sui giocatori. E cosa dire dei 45mln spesi per Openda? Il Napoli, agli stessi soldi, ha preso un giocatore vero come Hojlund. Abbiamo fatto poco in questi anni, io degli ultimi arrivi salvo solo Kalulu, Thuram e Conceição".