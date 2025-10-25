Di Lorenzo a Dazn: "Conte chiede a noi veterani di trascinare gli altri! Facciamo cose diverse..."

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal big match con l'Inter: "Stiamo cercando di fare qualcosa di diverso, però senza perdere equilibrio. Bisogna trovare la giusta chiave, le grandi squadre cadono ma devono sapere come rialzarsi. Vogliamo rialzarci e fare una grande partita contro una squadra molto forte".

Cosa chiede Conte? "Chi è da più tempo qua deve trascinare anche gli altri, dobbiamo ritrovare lo spirito che ci ha contraddistinto l'anno scorso e che non c'è stato a Eindhoven. E' stata questa la chiave del successo dell'anno scorso".