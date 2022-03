Di Lorenzo, l'ex agente: "Non ha mai saltato un allenamento, è il più forte terzino d'Italia!"

Vittorio Tosto, ex agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del terzino azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Vittorio Tosto, ex agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato del terzino azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In quei due anni e mezzo che l'ho seguito io, lui non ha mai saltato un allenamento. A Matera così come ad Empoli. Non stiamo parlando di una partita, ma di allenamento: non ne ha mai saltato uno. Per rendimento, forza e velocità sui trenta metri è tra i primi tre in Europa. Non ci sono dubbi se diciamo che Di Lorenzo è il terzino destro più forte d'Italia".