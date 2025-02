Di Lorenzo: "Le coppe europee ci mancano, certe sfide ti aiutano..."

Nella sua lunga intervista a Dazn, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha ammesso la nostalgia delle coppe europee.

"Giocare una gara a settimana ti permette di prepararla con più tempo ma non giocare le coppe europee ti toglie qualcosa. Rivedendo anche l'anno tricolore tante gare in Champions ci hanno dato autostima ed entusiasmo, come la vittoria col Liverpool. Sono cose che ti porti dietro per tutta la stagione. Quest'anno non possiamo confrontarci con le big europee ma lavoriamo tanto per essere pronti comunque la domenica. Ma ripeto non giocare le coppe europee manca a me, ai miei compagni e a una società come il Napoli. Vogliamo tornare subito in Europa".