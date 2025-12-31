Valentini: "Conte sta facendo un miracolo! Non rientra neanche Lukaku..."

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio l'ex dirigente federale Antonello Valentini. Queste alcune delle sue parole

Il Napoli di Conte è la squadra del 2025?

“Credo che Conte stia facendo un miracolo rispetto all’organico di altre concorrenti, anche il rientro di Lukaku è rinviato, ha avuto altri infortuni e nonostante questo il Napoli è lì. Conte sta mettendo in campo tutta la sua capacità, non solo tecnica ma anche psicologica. Vedo una squadra viva, probabilmente dovrà agire sul mercato così come la Roma e la Juventus, ma il Napoli è una squadra in saluta sia fisica che mentale”.

La Roma ha fatto più punti di tutti nel 2025, l’accoppiata Roma-Gasp può riportarla ai vertici?

“Penso di si, devo essere sincero perché ero scettico sull’inserimento di Gasperini in un ambiente appassionato ed esigente come quello della Roma. Vedo ancora polemiche sulla questione attaccante, ma credo che Gasperini con le spalle coperte da Ranieri stia costruendo una squadra molto solida. Col Genoa ha vinto facilmente, a me è piaciuto tantissimo l’omaggio che l’Olimpico ha reso a Daniele De Rossi, sono le cose che ti riconciliano con il calcio. La Roma a me piace per come sta in campo e come pressa, anche col Genoa si è vista capacità di palleggio e sa quello che deve fare. Ci vuole qualcosina in più, leggo che stanno lavorando per l’acquisto di Raspadori, che sarebbe utile così come Zirkzee, anche se la prestazione di ieri con lo United non aiuta. Bisogna poi dare più fiducia a Ferguson, ma la Roma ha un grandissimo portiere e può essere in lizza per qualsiasi obiettivo”.

Ti aspettavi questo impatto di Spalletti alla Juve?

“Si, perché Spalletti è un uomo concreto. Finalmente ha ridotto il numero di metafore o sillogismi, adesso parla in maniera molto più concreta. Ha voglia di riscatto, in Nazionale è andata male e non solo per colpa sua, perché è stato lasciato troppo solo. Ha la possibilità di riscattarsi, bisognerà però rinforzare la squadra. Né Openda, né David sono due prime punte, il secondo gol di Pisa era un gol di David a mezzo metro dalla porta, un attaccante deve avere quei riflessi e quello spunto che magari avrebbe avuto Inzaghi, spunto che David non ha. Non so quando tornerà Vlahovic, sentivo parlare di Chiesa, magari la Juventus riuscisse a riportarlo in Italia anche in prospettiva Nazionale, ma soprattutto per lavorare meglio sulle fasce. A me piace molto, così come a Spalletti che lo usa nell’ultima mezz’ora, la qualità di Zhegrova. Deve abbassare la cresta e giocare più semplice, troppe volte insiste con i dribbling, ma quando crea e tocca palla sulla trequarti avversaria ha grande talento”.

Cosa ci dobbiamo augurare per il 2026?

“Il Mondiale è imprescindibile per noi, non posso immaginare che per la terza volta di seguito l’Italia non sia presente. Bisogna fare ogni sforzo possibile, per la Lega è impossibile spostare una giornata di campionato ma darà una mano almeno per uno stage. Mi fido di Gattuso, abbiamo due avversari alla nostra portata. In linea generale però il mio augurio per il 2026 è di frequentare e assistere a un calcio meno avvelenato e più onesto, meno polemico e qui ci metto anche noi giornalisti, magari più rispettoso dei diritti e delle tasche dei tifosi. La Federazione sta facendo discorsi sui conti economici, anche questo è giusto ma ognuno deve metterci qualcosa in più. Meno veleno e meno polemiche, più rispetto dei tifosi e più onestà”.