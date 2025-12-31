Dalla Georgia, Dgebuadze: “Kvara col Psg ha vinto tutto, ma al Napoli ci dava altre emozioni"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze: “Il Napoli ha avuto un anno fantastico e indimenticabile. Mi è dispiaciuto molto per l’addio di Kvaratskhelia, ma sono rimasto molto legato al Napoli. Il 23 maggio sono arrivato in città per la prima volta nella mia vita ed è stata l’emozione più bella che ho provato quest’anno.

L’erede di Klara? Mi hanno colpito le parole di Manna. In un anno non è stato ancora trovato. Ma la politica del Napoli è sempre stata saggia dal punto di vista economico, non ha certo i soldi del Paris Saint Germain. Credo che la cosa giusta da fare sia puntare ancora sui giovani, così come si fece con Kvara all’epoca. Un anno se vogliamo è ancora poco per trovare così facilmente un giocatore così importante. Il Napoli non può permettersi di acquistare fuoriclasse, serve un’operazione stile Hojlund.

Kvara? Ha vinto tutto col Psg, ma qui in Georgia abbiamo scritto più volte che il Kvara visto col Napoli ci dava altre emozioni. Era una magia diversa e irripetibile. Anche qui in Georgia si rimpiangono un po’ quei tempi, perché con Napoli si era creato un rapporto speciale”.