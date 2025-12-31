Candela lancia la Roma: "Inter la più forte, ma Scudetti vanno alle altre..."

Candela lancia la Roma: "Inter la più forte, ma Scudetti vanno alle altre..."TuttoNapoli.net
Oggi alle 22:45Le Interviste
di Redazione Tutto Napoli.net

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex romanista Vincent Candela ha parlato così anche delle possibilità che la Roma possa arrivare a vincere lo scudetto:

"Se la Roma può lottare? Certo, la classifica parla chiaro. È giusto combattere fino alla fine per la Champions ma nel calcio è bello anche sognare. E poi negli ultimi anni per me la più forte è sempre stata l'Inter ma una volta ha vinto il Milan e due il Napoli. Il che vuol dire che si può fare a prescindere da chi vale di più"