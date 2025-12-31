Giordano: "2025 strepitoso! Il Napoli è diventato da dimensione stellare!"

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, il giornalista Antonio Giordano ha ripercorso il 2025 del Napoli: "E' stato un anno strepitoso, perché ha vinto tutto quello che poteva vincere, visto che la Coppa Italia già era svanita il 29 dicembre dell'anno scorso. L'ha fatto sorvertendo i pronostici, tanto quelli del campionato, perchè di questi tempi c'era ancora Kvara e poi non ci sarebbe più stato. Nonostante tutto il Napoli è riuscito a domare la favorita della stagione, che era l'Inter.

E perchè è diventato un Napoli da dimensione stellare. Tutto quello accaduto d'estate non va dimenticato, i 200 milioni, la capacità di essere immediato dopo l'infortunio di Lukaku. E poi di andare a vincere la Supercoppa, che non è un trofeo che va ad abbellire semplicemente la bacheca ma una dimostrazione di forza".