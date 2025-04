Di Napoli: "Chapeau a Conte! Tenere il campionato vivo contro l'Inter non è da tutti"

vedi letture

A Stile TV nel corso della trasmissione "Salite sulla giostra" è intervenuto Arturo Di Napoli, doppio ex Napoli-Empoli: "Non possiamo non ricordare il percorso del Napoli. Kvara e Osimhen sono stati i protagonisti della grande annata del Napoli di Spalletti, ma quest'anno non ci sono e non mi aspettavo un Napoli già così pronto e all'assalto dello scudetto.

Ha davanti una squadra molto forte che è l'Inter, ma tenere il campionato vivo non è da tutti. Chapeau a Conte e al Napoli perchè questa squadra arriverà fino in fondo. L'Inter è impegnata su 3 fronti e l'aspetto psicofisico conta perchè si consumano tante energie ecco perchè sarà una lotta fino alla fine. Le partite vanno giocate ed è molto più complicato contro squadre che si vogliono salvare perché inconsciamente non ci metti la stessa carica agonistica. Ecco perchè il calendario del Napoli sembra facile ma non lo è, ci sono partite in cui ci hai solo perdere.

Inzaghi ha ricevuto tante critiche per il turnover utilizzato, ma lui deve alternare i giocatori per arrivare fino alla fine ad una condizione fisica accettabile. Avere partite continue ti permette di avere uno status di forma importante, associata ovviamente al turnover e l'Inter ha una rosa tale da poterselo permettere. Molte squadre faranno fatica a vincere a Bologna che ha entusiasmo e passione. Questa squadra gioca molto bene, Italiano sta facendo un ottimo lavoro per cui il pari di Bologna è un punto guadagnato".