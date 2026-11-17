Diego Moreira nel nome di Maradona: il retroscena raccontato dal belga del Milan

Diego Moreira racconta a DAZN perché sua madre scelse il nome Diego, ispirandosi anche a Maradona.

C'è anche un legame con Diego Armando Maradona dietro il nome di Diego Moreira, calciatore belga del Milan. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di DAZN, il giocatore ha raccontato un curioso retroscena familiare, spiegando come sia stata sua madre a scegliere il nome Diego, anche per la sua ammirazione nei confronti del leggendario fuoriclasse argentino. Una scelta che, secondo Moreira, sembra quasi avergli indicato fin dalla nascita la strada del calcio, tanto da suscitare ancora oggi commenti e apprezzamenti.

Moreira: “Il nome Diego sembra fatto per il calcio, non lo cambierei mai”

Il calciatore ha spiegato di essere particolarmente affezionato al proprio nome e di apprezzare il collegamento con Maradona, uno dei più grandi protagonisti della storia del calcio: “Mia mamma lo scelse perché le piace. È il suo nome preferito, perché le piaceva anche Diego Armando Maradona. Le persone quando dicono il mio nome dicono che sembra perfetto, sembra fatto per il calcio. Quindi sono molto contento di questo, non lo cambierei mai”.