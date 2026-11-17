De Bruyne-PSV, la leggenda Van Breukelen: "In squadra manca il passaggio decisivo…"

Van Breukelen commenta il possibile arrivo di De Bruyne al PSV: dubbi sulla tenuta e sul ruolo.

Il possibile trasferimento di Kevin De Bruyne dal Napoli al PSV Eindhoven continua a far discutere in Olanda. Tra le voci intervenute sull'argomento c'è anche Hans van Breukelen, leggenda del club biancorosso, che ai microfoni di Voetbal Primeur ha espresso alcune perplessità sull'eventuale arrivo del centrocampista belga. L'ex portiere si è interrogato soprattutto sulla collocazione tattica del giocatore e sulla sua capacità di garantire ancora prestazioni di alto livello nel medio periodo, pur riconoscendone le qualità tecniche. “Non saprei, perché mi chiedo in quale posizione giocherebbe e al posto di chi. Poi leggo che anche il Napoli sarebbe interessato a un nostro giocatore. Al PSV abbiamo avuto un'esperienza fantastica con Perisic, ma mi domando se De Bruyne sia ancora in grado di garantire un rendimento di alto livello per un anno e mezzo o due. Bisogna capire quale valore aggiunto potrebbe portare alla squadra e se possa essere proprio il giocatore che manca attualmente alla rosa”.

Van Breukelen: “Al PSV manca il passaggio decisivo, forse De Bruyne potrebbe garantirlo”

Nonostante le perplessità iniziali, Van Breukelen ha individuato una caratteristica che potrebbe rendere De Bruyne particolarmente utile al gioco del PSV: la capacità di servire palloni in profondità e mettere gli attaccanti nelle condizioni di andare direttamente in porta. L'ex portiere ha richiamato le qualità di Joey Veerman, sottolineando l'importanza di un centrocampista capace di valorizzare la velocità dei compagni e di fornire soluzioni offensive alla squadra allenata da Van Bommel. “Joey Veerman aveva una qualità particolare, che ha dimostrato anche in Germania e con la nazionale olandese: la capacità di effettuare quel passaggio decisivo. Van Bommel ha bisogno di qualcuno che sappia mettere il pallone alle spalle della difesa avversaria, sfruttando la velocità di Ruben, per mandarlo direttamente davanti al portiere. È proprio questo tipo di passaggio che, secondo me, oggi manca al PSV per valorizzare Van Bommel. Forse De Bruyne potrebbe tornare a garantire proprio questa qualità”.