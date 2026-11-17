Sosa chiaro su Hojlund: "In nazionale finalmente guarda il portiere avversario"

Ultime calcio Napoli, le parole di Sosa sul mercato degli azzurri: da Rao a Cacciamani passando per Zirkzee

Roberto Sosa, ex attaccante del Napoli, ha parlato a Radio Marte di vari temi, dal campo con il rendimento di Hojlund al mercato con i nomi di Cacciamani e Zirkzee: "Se Hojlund ha segnato 5 reti in gare con la Danimarca il motivo principale, per me, è la diversa organizzazione di gioco. E lo stesso dicasi per De Bruyne. Con le Nazionali il gioco è più offensivo, produce più palle gol. Rasmus gioca finalmente guardando il portiere, De Bruyne ha a disposizione più palloni da smistare. C’entra anche il momento difficile del Napoli e gli infortuni, certo. Ma Allegri deve migliorare il gioco del Napoli, poi, per carità, ai risultati ci si arriva anche in modo diverso".

"Per me Rao è dieci volte più forte di Cacciamani, anche se sono giocatori diversi. Mi piace di più il ragazzo del Pisa, ma devono essere quelli del Napoli a decidere se è pronto o meno per una piazza difficile come quella azzurra. Insomma altre persone devono guardarli, questi ragazzi, non io. E non mi riferisco solo ad Allegri. Purtroppo, spesso e volentieri, ci sono di mezzo i procuratori e anche le opinioni dei calciatori non contano…”.

"Zirkzee è straordinario e può giocare con Hojlund, alle sue spalle. Con l’ex Bologna anche il danese giocherebbe meglio, magari in un 4-2-3-1. Anche se Zirkzee potrebbe giostrare anche da punta centrale. Non so però se l’operazione è fattibile, perchè ha un ingaggio molto alto. Insomma la vedo difficile, però sarebbe una bella soluzione. Anche Varela mi piace, ma è più punta dell’olandese anche se potrebbe formare una buona coppia con Hojlund, in un 3-5-2 o col 4-4-2. Esposito sinceramente non mi convince, in più non mi è piaciuto come se n’è andato dal Cagliari”.