Cruciani attacca la moglie di De Bruyne: “Sei pagato l’ira di Dio, devi accettare l'affetto dei napoletani!”

Giuseppe Cruciani critica le parole della moglie di De Bruyne sulla popolarità e sull'invadenza dei tifosi a Napoli.

Il giornalista Giuseppe Cruciani, intervenuto nel corso del podcast Numeri1, ha criticato duramente le dichiarazioni della moglie di Kevin De Bruyne sulle difficoltà legate alla popolarità del calciatore a Napoli. Secondo Cruciani, chi sceglie di giocare in una piazza così passionale deve mettere in conto anche l'attenzione costante dei tifosi, soprattutto considerando gli ingaggi milionari percepiti dai grandi campioni. Il giornalista ha citato anche l'esempio di Dries Mertens, sottolineando il rapporto instaurato dall'ex attaccante belga con la città: “Ma a parte che c'è Mertens, pure lui belga, magari sarà un po' diverso di carattere, ma comunque non mi pare che schifi Napoli. Se tu vai a Napoli, devi accettare la popolarità. A parte che non è che succede solo a Napoli, dei selfie. Sicuramente, per usare un eufemismo, a Napoli ti rompono un po' più i co..., diciamo la verità: non puoi uscire di casa e sei circondato da persone che vogliono il selfie, vogliono una foto, ecc. Però io penso che se tu vai a Napoli, non è che vai a fare il mendicante. Vai a Napoli e sei pagato l'ira di Dio. Oggettivamente, no? Perché giustamente meriti quei soldi di ingaggio, allora devi accettare il fatto che Napoli sia una città che ti circonda di affetto, di amore”.

Cruciani: “Le mogli dei calciatori devono smetterla di pensare che questi soldi siano gratis”

Cruciani ha poi allargato il discorso al rapporto tra personaggi pubblici e tifosi, sostenendo che la notorietà comporti inevitabilmente anche qualche sacrificio nella vita privata. Pur riconoscendo che esistano situazioni nelle quali i sostenitori possono risultare invadenti, il giornalista ha ribadito la propria contrarietà agli atteggiamenti di chi, a suo giudizio, mostra insofferenza nei confronti del pubblico: “Roma è quasi uguale a Napoli da quel punto di vista. C'è passione, certo, infatti io lo sto dicendo positivamente. Le mogli dei giocatori, di persone molto privilegiate che hanno avuto tutto nella vita, devono smetterla di pensare che questi soldi sono gratis. Questi soldi prevedono il fatto che se tu giri per strada, siccome sei una persona popolare e grazie a quella popolarità guadagni 10 milioni all'anno netti, devi avere la decenza di 'subire' l'assalto dei tifosi. Anche noi, nel nostro piccolo, quando andiamo in giro c'è gente che ci ferma. Io non sopporto i vip o presunti vip che schifano il loro pubblico. Se qualcuno mi chiede una foto, non voglio fare paragoni con De Bruyne, non c'è una volta in cui dico di no, mai! Invece ci sono delle persone che conosco, e prima o poi faremo i nomi, che schifano e trattano male le persone che li avvicinano. Certo, magari ci sono contesti e contesti: stai al ristorante, ti possono girare le scatole, c'è qualcuno che è più invadente. Ma queste cose delle mogli, che poi è come se parlassero i calciatori stessi, che sono pieni di soldi, devono accettare che ci sia gente che gli rompe le pal**! Questi hanno tutte le possibilità di essere protetetti, hanno guardie del corpo, gente che li accompagna, ma che c**** voglono! Non rompessero le balle, non si trovano bene per mille motivi, vai via e non rompere i co****i! Vai ad Eindhoven e arrivederci e grazie".