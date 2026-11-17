De Bruyne-PSV, Mijnans: “Sarebbe fantastico! Ne parliamo nello spogliatoio. Dopo Messi c'è lui"

Mijnans sogna De Bruyne al PSV: “Dopo Messi è il mio idolo, ne parliamo nello spogliatoio”.

Il possibile approdo di Kevin De Bruyne al PSV Eindhoven accende l'entusiasmo anche all'interno dello spogliatoio del club olandese. A parlarne è stato Sven Mijnans, centrocampista del PSV, che ai microfoni di ESPN Olanda ha espresso tutta la propria ammirazione per il fuoriclasse belga del Napoli, considerato uno dei suoi principali riferimenti calcistici dopo Lionel Messi. “Dopo Messi, è il giocatore che ho sempre seguito con maggiore ammirazione”, ha dichiarato Mijnans, spiegando di apprezzare soprattutto la creatività, il coraggio e la capacità di De Bruyne di inventare giocate fuori dal comune. Il centrocampista ha inoltre rivelato che l'eventualità di giocare insieme al belga è già stata discussa con alcuni compagni di squadra.

Come mai ammiri così tanto De Bruyne?

“Beh, è un calciatore fantastico, un centrocampista che ho sempre guardato con grande piacere nel corso degli anni”.

Lo consideri un modello da seguire?

“Sì, si può dire così. È un giocatore che si prende tantissimi rischi nei passaggi. Quando c'è da fare la giocata semplice, la fa, ma possiede anche un'enorme creatività. In ogni partita riesce a inventare quattro o cinque passaggi che ti fanno pensare: ‘Wow, qui sta succedendo qualcosa di speciale’. Ed è proprio questo che mi piace di lui”.

È quel pizzico di coraggio che serve nel calcio.

“Sì, esattamente. Ci vuole coraggio, assolutamente”.

Ti piacerebbe giocare insieme a lui?

“Sarebbe fantastico, davvero”.

È un argomento di cui parlate anche nello spogliatoio?

“Sì, naturalmente. Il suo eventuale arrivo scatenerebbe un entusiasmo enorme, quindi ne abbiamo parlato. Molti ragazzi in questo momento sono via, quindi non è che ne abbiamo discusso tutti insieme come gruppo. Però ne abbiamo parlato con quelli che sono ancora qui, come Mauro e Nick”.

Sareste felicissimi se arrivasse?

“Certo, assolutamente. Credo che questo sia abbastanza chiaro. Sarebbe fantastico”.