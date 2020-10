Dir. Tuttosport: "Giudice Sportivo darà 3-0 a tavolino, ma il Napoli vincerà ricorso"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Domenica sera con Torino erano collegato 200 televisioni. Questa vicenda sta cercando una faticosissima via di compromesso: ci sarà una sentenza di primo grado e il Giudice Sportivo darà il 3-0 a tavolino, che poi il Napoli ricorrerà davanti alla Corte d'Appello. La sentenza da un lato prevederà un punto di penalizzazione per il Napoli e il 13 gennaio poi la disputa della partita. Lo scopo della politica è quella di non intaccare il ruolo delle Asl. Il supplemento d'indagine chiesta dal Giudice Sportivo andrà in questa direzione perché si dovrà trovare un punto di equilibrio. Bisogna abituarsi all'idea di convivere col Covid-19, calcio completi".