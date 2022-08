Dossena avverte il Liverpool: "Al Maradona contro il Napoli gli tremeranno le gambe"

Andrea Dossena, ex giocatore di Napoli e Liverpool, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, durante la trasmissione 1 Football Club

TuttoNapoli.net

Andrea Dossena, ex giocatore di Napoli e Liverpool, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, durante la trasmissione 1 Football Club, parlando della sfida che ci sarà tra le due squadre in Champions League: "Saranno partite difficili per entrambe. Quando giocavo nel Napoli, chiunque veniva all'allora San Paolo sentiva le gambe tremare. Sono certo che anche oggi al Liverpool tremeranno le gambe quando scenderà in campo al Maradona. In casa, poi, il Liverpool è uno schiacciasassi, una squadra casalinga, come ben sa anche il Barcellona".