Torino, Cairo su Simeone: "Voleva tornare in Argentina, l'ho convinto in questo modo"

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La rivelazione del numero uno granata sulla permanenza del Cholito, che era pronto a tornare in patria per vestire la maglia del River Plate.

Nel corso dell'intervista concessa ieri sera a Sky Sport, il presidente granata Urbano Cairo è tornato a parlare anche della permanenza di Giovanni Simeone nonostante il pressing del River Plate, che era pronto a riportarlo in Argentina. Di seguito le sue dichiarazioni sul Cholito.

Così Cairo ha blindato Simeone: "Ho fortissimamente voluto Simeone e quest'estate lo ho chiamato per dirgli: 'Giovanni, hai dato un contributo grandissimo come calciatore e come uomo nei momenti di difficoltà, è fondamentale che tu rimanga al Toro, te lo chiedo come cortesia personale, al di là del contratto. Ha dimostrato di meritare uno spazio importante".

E la risposta di Simeone è stata: 'Avevo voglia di tornare in Argentina per motivi di famiglia, ma se me lo chiede così io rimango", è stata la confessione del numero uno del Torino sulla decisione di Simeone di restare.