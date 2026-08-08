Giordano: “Zero rinforzi e casse dissanguate. Si vola troppo con la Champions…”

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Giordano spiega il mercato del Napoli: conti da riequilibrare e fiducia totale di Allegri.

Il mercato del Napoli continua a dividere tifosi e addetti ai lavori. Nel corso della trasmissione 'Ne Parliamo da Castel di Sangro' su Canale 8, il giornalista Antonio Giordano ha analizzato il momento del club azzurro, evidenziando le ragioni economiche che stanno rallentando le operazioni in entrata e soffermandosi anche sulle impressioni raccolte parlando con Massimiliano Allegri, soddisfatto della rosa attualmente a disposizione: "Ci sono situazioni paradossali, si è parlato nella festa anche di auspicio Champions ma si vola un po’ alti anche perché la squadra per ora ha acquisti 0.

Le ragioni ci sono tutte, il Napoli si è dissanguato negli ultimi 3 anni. Ha speso oltre 500 milioni dai miei conti, ci sono giocatori come Cajuste e Lindstrom che rappresentano il primo dei tre mercati onerosi, è una situazione che va affrontata con saggezza. Gutierrez porta soldi ma hai speso troppo e negli ultimi anni hai portato il monte ingaggi ad un’altitudine che non immaginavi.

Hai parlato con Allegri? Come con tutti i tecnici, non nascondo rapporti di grande cordialità o che qualcuno definirebbe di amicizia. Non rivelo nulla di compromettente, ma esiste anche il rispetto tra le parti. Non ho l’abitudine di chiedere formazioni, non accadrà, prenderò i miei buchi ma con un rapporto consolidato è più facile cogliere certe cose e la squadra gli piace e pure molto, ma si è già colto questo. La rivoluzione non c’è stata infatti".