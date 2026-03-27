Esultanza Italia, Chiariello: "C'era davvero bisogno di mostrare quelle immagini?"

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Umberto Chiariello nel suo editoriale per Radio Crc ha commentato il video divenuto virale di Dimarco che esulta per il passaggio del turno della Bosnia ai rigori: "Alla vittoria ai rigori della Bosnia Di Marco ha esultato perché, a suo giudizio, è meglio andare a giocare in uno stadio piccolo come quello di Zenica, in Bosnia, piuttosto che andare a Cardiff, in Galles, ritenendo la Bosnia, a torto o a ragione, un avversario più abbordabile sia per il fattore ambientale sia per quello tecnico. È un giudizio di Di Marco, un giudizio che io condivido in pieno: anch’io ieri avevo auspicato che sarebbe stato meglio incontrare la Bosnia piuttosto che il Galles; sarebbe stato un ostacolo meno difficile e, vedendo i tempi supplementari, sono convinto di quello che dico, perché nei supplementari ho visto un Galles nettamente più forte della Bosnia, che non è riuscita a trovare il gol della vittoria e si è difesa strenuamente. Ci sta che si possa preferire un avversario anziché un altro, ma non ci sta quello che è accaduto.

Con la Rai che ha mostrato le immagini, in Bosnia sono tutti offesi e arrabbiati. Creare questo clima rovente, che l’allenatore bosniaco avrebbe voluto, è un clamoroso autogol della nostra televisione di Stato. Io non sono tra quelli che pensano che il giornalismo significhi dare la notizia a tutti i costi. Non è vero che faccia parte del DNA del giornalismo. Non sempre la deontologia, il codice morale e il rispetto della parola devono essere subordinati allo scoop. Se ricevo una confidenza e prometto di tacere, mantengo la parola. Se so che una notizia può creare danni a chi me l’ha data, ci penso due volte prima di pubblicarla. Certo, il dovere del giornalista è pubblicare la notizia, ma ieri sera cosa aggiungeva mostrare quelle immagini? La RAI, che trasmette la Nazionale, si è resa involontariamente complice di un clima inutile attorno a una partita già importante".