Italia esulta ai rigori della Bosnia e fa infuriare i rivali di martedì

vedi letture

L'Italia ieri sera a Bergamo ha compiuto il primo passo verso la qualificazione alla Coppa del Mondo battendo l’Irlanda del Nord per 2-0

Sta facendo discutere un video mostrato ieri dalla Rai a fine partita mentre gli azzurri guardavano i rigori con cui la Bosnia superava il Galles e raggiungeva l'Italia nella finale playoff di martedì. Immagini che secondo Adani non andavano mostrate in diretta. Immagini che comunque sono diventate virali e hanno fatto arrabbiare i rivali degli azzurri. Bosnian Football, account social, ha postato il video sui social e ha scritto: "Guardate che mancanza di rispetto e che arroganza da parte dell’Italia. Stanno già festeggiando dopo che abbiamo vinto ai rigori. Ne terremo conto a Zenica!". Insomma, la sfida è già cominciata. Aspettando martedì.

Italia, bene con l'Irlanda: la partita

L'Italia ieri sera a Bergamo ha compiuto il primo passo verso la qualificazione alla Coppa del Mondo battendo l’Irlanda del Nord per 2-0 nella semifinale dei play-off. Diversamente dalle gare precedenti contro Svezia e Macedonia del Nord, in cui la nazionale era rimasta a secco nonostante 68 tiri in tre partite, stasera sono arrivati finalmente i gol: Tonali ha sbloccato il match al 56esimo minuto, mentre Kean ha chiuso il punteggio a dieci minuti dalla fine. Buona la prestazione di Matteo Politano, tra i migliori in campo. L'esterno del Napoli ha disputato 83 minuti prima di essere sostituito da Palestra.