Ex arbitro Iannone: "Intervento Rrahmani non è demolitivo, Doveri non aveva ravvisato il fallo"
Antonio Iannone, ex arbitro, è intervenuto nel corso del Bar di TuttoNapoli sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android): "
“L’intervento di Rrahmani non è stato demolitivo per interrompere l’azione dell’Inter, con Mkhitaryan che ha già scaricato palla e completato l’azione. Doveri dal campo non ravvisa l’intervento falloso e da lì il VAR secondo me dovrebbe fare una valutazione in dinamica diversa. Se ci soffermiamo solo sulla giocata di Mkhitaryan allora c’è un intervento a sfavore di Rrahmani, ma io allargo la dinamica e vedo che non ha cambiato il possesso dell’Inter” ha spiegato Iannone
