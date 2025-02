Ex match analyst Sassuolo: “Difesa a 3 o a 4 cambia poco, ecco qual è il problema del Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il match analyst Massimo Carcarino: “La partita di Como si è indirizzata nel primo tempo. Il Napoli ha creato occasioni e ha messo la squadra di Fabregas alle strette, però sono aumentate le distanze nel secondo tempo e si è persa intensità nella corsa. Questo, però, non penso sia un problema fisico. Qualcosa è accaduto dal punto di vista emotivo e il cambio di Fabregas con Cutrone dentro ha allungato il Napoli, che si è un po’ slegato.

Fabregas? Quando ero al Catanzaro lo abbiamo sfidato lo scorso anno. Riuscì a ribaltare la partita puntando sul suo pensiero calcistico. Ha un progetto calcistico in mano e la libertà di scegliere i giocatori. La mia sensazione è che ha la personalità per fare l’allenatore. Potrà fare sicuramente carriera, ma come sempre servirà un po’ di fortuna.

Il modulo del Napoli? Senza palla raramente, per non dire mai, ho visto il 4-3-3. Politano si è sempre abbassato molto. Penso che oggi ci sia soprattutto un calo mentale. Con la difesa a 3 o a 4 non cambia molto. Vedo la squadra fare tanti errori tecnici, e non penso che questo sia dovuto al modulo. Nel primo tempo a Como il Napoli ha fatto un’ottima partita”.