Ex prep. atletico Napoli: "Rientri Anguissa e Neres? Meglio aspettare, direi col Venezia"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli: “Napoli-Inter ha mostrato la verità: la squadra non ha problemi fisici, ha avuto solo un calo mentale. Poi gli infortuni fanno parte del gioco, ci sta che certi nomi vengano meno e poi tolgano certezze alla squadra. Chi va oltre i 1.000 minuti giocati va incontro a rischio elevato di infortunio, ma bisogna vedere come lo staff di Conte lavora sul recupero del calciatore. E questo varia da elemento ad elemento. Seppur giocando una sola competizione, schierare sempre gli stessi porta ad una normale usura, sia fisica che mentale.

Rientri Neres e Anguissa? Credo che entrambi stiano viaggiando per recuperare contro il Venezia. Ogni giorno che passa è oro per la salute ed il recupero del calciatore. Portarli in panchina e forzarli contro la Fiorentina sarebbe un rischio enorme. Meglio aspettare un altro pochettino.

Terreno di Castel Volturno troppo duro? Quando mi allenavo su quei campi, il Napoli è stato premiato per 7 anni come squadra meno infortunata di Europa. Sono campi vicini al mare e c’è sempre una temperatura gradevole, a meno che non abbiamo rivoltato tutto. C’è forse un carico eccessivo con uno stress mal recuperato dal calciatore, ma non darei colpe al campo”.