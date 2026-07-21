Fabbroni: “Con Allegri gli azzurri sono più sereni. Mercato? Ecco la strategia"

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Mario Fabbroni vede un Napoli più sereno con Allegri e spiega perché il club aspetta prima di accelerare sul mercato.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Pallone d'Oro? Uno tra Kane e Haaland. Kane ha segnato tantissimi gol, trovatemene uno così. Haaland invece rappresenta il presenta, fa paura solo a vederlo.

Vergara sogna di vincere la Champions? Non credo che lo dica così per dirlo, sa di essere giovane per poter arrivare a vincerla. D'altronde il Napoli ci arrivò vicino con Spalletti, quando fu ingiustamente buttato fuori dai quarti di finale. Il sogno può restare un sogno. Al momento queste parole sono simpatiche, arrivano a stagione nemmeno abbozzata. Mi sembra di poter dire, che i giocatori siano più sereni. Come se fossero stati liberati da un peso, da un meccanismo di rapporti rigido. Attenzione, Conte ha raggiunto il secondo posto nel suo secondo anno. Ma probabilmente c'è una serietà di rapporti che alla lunga può stancare. L'elemento che si vede da queste prime giornate di ritiro azzurro è una serenità interiore, maggior leggerezza. Ma questa leggerezza non deve essere scambiata per altro. Deve tendere ad avere risultati parametrati al fatto che tu ti diverta. L'allenatore deve dare autorità da un lato e capacità di consiglio. Se Allegri porta spensieratezza, se arriva con maggior condivisione.

Definire in ritardo il calciomercato del Napoli? No, in questo momento il club sta attendendo. In giro non stanno succedendo grandi cose. L'affare migliore l'ha fatto la Fiorentina con Atta. Ci saranno sicuramente movimenti di mercato, ma in questa fase il Napoli deve capire quanto mettere sul mercato e come spendere. Dopo questi giorni di ritiro e di ricerca di sintonia, allora Allegri farà delle scelte. Anche dolorose, se dovrà dire ai giocatori di andare via o in prestito.

Quale sarà il primo calciatore ad essere acquistato? Forse qualche giocatore meno costoso, non puoi aspettare tutta l'estate. I primi movimenti di mercato saranno più abbordabili, come cifre e contratti. Sui giocatori di maggiore peso, devi attendere le scelte di Allegri. La permanenza o la cessione di Lukaku, Lucca, determineranno una scelta. Anche il futuro di Anguissa. Se resta, si opera poco in quel settore, perché ci sono già altri calciatori. Le seconde linee si sono sempre rivelate importanti, perché poi sono diventate prime linee a causa degli infortuni".