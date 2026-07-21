Scotto: “Il Napoli aspetta le cessioni, ma in difesa serve un rinforzo. Gatti resta un'opzione”

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Giovanni Scotto analizza il mercato del Napoli, il possibile arrivo di Gatti e il lavoro tattico di Allegri a Dimaro.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto: "Napoli attendista sul mercato? Aspetta di fare le cessioni prima di comprare. Di cessioni non se ce ne sono state. Per il rientro di Buongiorno si parla di ottobre, magari anche novembre. Il Napoli non ha fatto la miglior difesa del campionato l'anno scorso, va migliorata e non peggiorata. Servirà un nome o un innesto secondo me. Si parla di Gatti, ad Allegri piace. Non è un nome nuovo. Credo che l'allenatore stia esplorando questa strada.

Vergara? È molto attento ad entrare nelle grazie di Allegri, l'ha definito simpatico. Ho notato un pizzico di attenzione. Il Napoli con 4-3-3 affolla nel ruolo da mezzala, forse è preoccupato della concorrenza. Ma ha detto che è pronto a giocare in questa posizione.

Impressioni sugli allenamenti di Allegri? Ha lavorato sulla verticalizzazione, domani c'è la partita contro l'Arezzo, si è lavorato sulle palle inattive anche per questa ragione. C'è grande differenza con Conte. Allegri sta lavorando su tre fronti: campo, pallone e rapporto con calciatori".