Ag. Vanoli: "Può essere un'ottima alternativa per il Napoli! Conte? La logica dice..."

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Andrea D’Amico, ex agente di Vincenzo Italiano e attuale procuratore di Vanoli.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Andrea D’Amico, ex agente di Vincenzo Italiano e attuale procuratore di Vanoli: “Se Conte potesse, credo che accetterebbe l’Italia dicendo così direbbe addio al Napoli e credo che questo possa essere il finale più logico. Il nuovo presidente federale proverà a portarsi un allenatore di livello e Conte ha grande fascino.

Italiano è un ottimo profilo, ma poi vanno capite le aspirazioni del Napoli, ci sono tante variabili da tenere in considerazione per il dopo Conte, se quest'ultimo andrà via. Anche Vanoli sarebbe un’ottima alternativa per il Napoli, ma va capita prima la situazione come andrà a finire. Sarri sarebbe un ritorno, rientra in quegli allenatori che potrebbero fare bene. Conte però lascerebbe un vuoto importante e chi subentra dovrebbe avere la stessa sua filosofia per dare continuità al progetto sportivo”.