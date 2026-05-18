Dichiarazioni Conte, l'intervistatore: "Andando via da Pisa avevo una sensazione precisa"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Nicola Sechi di DAZN che ieri ha intervistato Antonio Conte prima e dopo la partita di Pisa: "Alla terza volta che ho chiesto ad ANtonio Conte del suo futuro, si vedeva che non voleva rispondere. Tornando da Pisa ho provato a darmi una terza risposte. Le ipotesi principali sono due: Conte resta, Conte va via. La terza più fantasiosa è che magari il presidente e il mister hanno parlato, ma non è stato deciso ancora nulla di concreto. Magari il mister ha proposto alcune idee e la società sta lavorando sul futuro.

Quali possono essere le richieste? Qualcosa di ancora più ampio per poter competere in tutte le competizioni. Io credo che Antonio Conte sia un allenatore particolare e l'abbiamo visto anche con Rrahmani, quando ho chiesto del rapporto con il mister e del futuro con lui. Rrahmani ha risposto sorridendo alla mia domanda "ormai ci siamo abituati", come a dire che i giocatori sanno a che ritmi devono allenarsi con Conte. La sensazione è che due anni con Conte equivalgono a 4-5 anni con un altro mister.

Cosa mi ha impressionato di più di Pisa-Napoli? Mi ha impressionato Conte che sembra tutt'altro lontano dall'ambiente in campo. Stellini e il suo vice parlavano molto con Anguissa, un giocatore che non sta benissimo, ma è coinvolto nel progetto con l'allenatore. Poi il mister ha parlato di quest'amicizia con De Laurentiis. A me non sembra un allenatore fuori dal progetto. E poi mi ha impressionato che si siano trovate le soluzioni nonostante le difficoltà riscontrate, come Alisson Santos. Ieri Conte si è arrabbiato tantissimo con lui, è un po' indisciplinato, ma giocatori così non ce ne sono in Italia. In qualche modo Conte l'ha sempre trovata la quadra. Voto al Napoli? Sei mezzo/sette, non può essere sufficiente uscire subito dalla Champions. Ma si è qualificato con una giornata di anticipo in Champions, mentre le altre lottano. La Juventus ha anche il derby all'ultima giornata"