Caos Conte, Corona anticipa: "Despota! Mi hanno chiesto di sputtanarlo! Sugli infortuni..."
Fabrizio Corona, come già preannunciato, stasera andrà in onda con 'Falsissimo' in una puntata dedicata al Napoli. "Scandalo a Napoli", il titolo dell'episodio condotto dall'ex paparazzo che oggi ha pubblicato sui social un'anticipazione: "La situazione è paradossale. Conte è un allenatore despota. Oriali, Stellini, il fratello, si è impossessato della squadra e della società. E' entrato nel Napoli e ha messo il figlio di De Laurentiis zitto e a cuccia. I suoi metodi d'allenamento sono metodi nazisti. Se non fai quello che ti dice lui, non giochi più. I giocatori più importanti e più bravi hanno già dichiarato che se Conte resterà al Napoli, loro non rinnoveranno e se ne vanno".
A questo punto Corona mostra le foto dei giocatori che avrebbero minacciato l'addio in caso di permanenza di Conte: Lukaku, Rrahmani, Lang, Meret, Beukema, Anguissa, Juan Jesus, De Bruyne, Buongiorno e Lobotka. Poi - si vede ancora nel video dell'anticipazione di quanto andrà in onda stasera - l'ex paparazzo mette delle parole in bocca a Conte, rivolte a un giocatore: "Tu sei qua perché ci sono degli impicci del tuo procuratore con De Laurentiis". Sostiene, dunque, che un calciatore è stato acquistato dal Napoli solo per impicci tra il presidente e tale agente.
E poi, ancora, Corona fa sapere di aver ricevuto una telefonata da un calciatore del Napoli: "Vogliamo sputtanare Conte a livello nazionale, distruggere il rapporto con la famiglia in modo he vada via". L'ex paparazzo chiude con un messaggio per creare hype sulla puntata di stasera: Un giocatore mi ha pagato 10 mila euro per sputtanare Conte. Faremo il nome".
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