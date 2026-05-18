Caos Conte, Corona anticipa: "Despota! Mi hanno chiesto di sputtanarlo! Sugli infortuni..."

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Fabrizio Corona torna a scuotere l’ambiente Napoli con nuove accuse pesantissime lanciate attraverso le anticipazioni della puntata di “Falsissimo”.

Fabrizio Corona, come già preannunciato, stasera andrà in onda con 'Falsissimo' in una puntata dedicata al Napoli. "Scandalo a Napoli", il titolo dell'episodio condotto dall'ex paparazzo che oggi ha pubblicato sui social un'anticipazione: "La situazione è paradossale. Conte è un allenatore despota. Oriali, Stellini, il fratello, si è impossessato della squadra e della società. E' entrato nel Napoli e ha messo il figlio di De Laurentiis zitto e a cuccia. I suoi metodi d'allenamento sono metodi nazisti. Se non fai quello che ti dice lui, non giochi più. I giocatori più importanti e più bravi hanno già dichiarato che se Conte resterà al Napoli, loro non rinnoveranno e se ne vanno".

A questo punto Corona mostra le foto dei giocatori che avrebbero minacciato l'addio in caso di permanenza di Conte: Lukaku, Rrahmani, Lang, Meret, Beukema, Anguissa, Juan Jesus, De Bruyne, Buongiorno e Lobotka. Poi - si vede ancora nel video dell'anticipazione di quanto andrà in onda stasera - l'ex paparazzo mette delle parole in bocca a Conte, rivolte a un giocatore: "Tu sei qua perché ci sono degli impicci del tuo procuratore con De Laurentiis". Sostiene, dunque, che un calciatore è stato acquistato dal Napoli solo per impicci tra il presidente e tale agente.

E poi, ancora, Corona fa sapere di aver ricevuto una telefonata da un calciatore del Napoli: "Vogliamo sputtanare Conte a livello nazionale, distruggere il rapporto con la famiglia in modo he vada via". L'ex paparazzo chiude con un messaggio per creare hype sulla puntata di stasera: Un giocatore mi ha pagato 10 mila euro per sputtanare Conte. Faremo il nome".