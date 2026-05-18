"Conte senza coppe vince lo Scudetto, Allegri fa 4°!", a Pressing volano stracci su Milan, Napoli e Juve

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Nello studio di 'Pressing', nota trasmissione di commento alle vicende del campionato che va in onda su Canale 5 ogni domenica sera, ieri sono volati gli stracci tra alcuni opinionisti, con commenti incrociati che hanno toccato gli andamenti in questo (e nello scorso) campionato di Juventus, Milan e Napoli. I protagonisti dell'acceso dibattito, nato nella ricerca dell'attribuzione di responsabilità per l'eventuale mancata qualificazione della Juventus alla prossima edizione della Champions League, sono i giornalisti Sandro Sabatini e Franco Ordine da una parte, e Riccardo Trevisani dall'altra. Di seguito uno stralcio dei momenti più accesi della discussione.

Sandro Sabatini: "Quindi la Juventus non va in Champions League perché c'era Tudor nelle prime giornate?". Franco Ordine: "Ah quindi è colpa di Tudor?". Riccardo Trevisani: Ah no, è colpa mia?". Ordine: "Certo, la colpa è tua e dei gemelli, perché avete messo in testa alla gente che conta solo e soltanto il gioco: è imbarazzante quello che dici".

Trevisani: "Di chi è colpa, se lui è secondo da quando è arrivato? Avrei dovuto espatriare, siete ridicoli. Provo sincero imbarazzo, Spalletti è secondo in classifica da 28 partite". Sabatini: "Espatria, espatria… Riccà, non ne hai indovinata una quest'anno e dici a Ordine di espatriare?". Trevisani: "(Allegri, ndr) Ha fatto 4° all'ultima giornata, non aveva le coppe e Conte l'anno scorso ha vinto il campionato in carrozza. Però ancora parlate. Ancora parlate?". Ordine: "Smettete di fare la guerra alle persone! Dovreste mettervi davanti allo specchio e diventare rossi di vergogna".