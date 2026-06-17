Fabbroni: "Sacrificare Lucca per Gila? C'è da fare un ragionamento"
A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Chi sacrificherei per Gila della Lazio? C'è da fare un ragionamento. Sacrificando Lucca, pagato circa 40 milioni...ma allora quanto vale Gila? La Lazio accoglierebbe anche bene l'attaccante, ma Lucca può aspirare anche ad altre collocazioni sul mercato.
Il Mondiale? Il Marocco lo vedo bene, è bello da vedere. Il secondo giro è fondamentale per qualche big che deve premere l'acceleratore. Squadre come Spagna, Olanda, Belgio, devono fare i tre punti per ripararsi dalla terza giornata.
Il Portogallo? Credo che ci sia questa risposta di Cristiano Ronaldo a Lionel Messi. Il Portogallo è pieno di talento. C'è già stata la giornata dedicata ai bomber, con Mbappè, Messi, Haaland. In questo campionato del Mondo si rimettono al centro gli attaccanti".
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