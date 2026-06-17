Senegal, Koulibaly svela: "Messaggi da Napoli, sento ancora affetto a distanza"

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Koulibaly: “Napoli mi dà ancora affetto, ora il Senegal deve reagire”

Dopo la sconfitta contro la Francia all’esordio nel Mondiale 2026, Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di DAZN soffermandosi sul momento del Senegal e sul legame mai interrotto con la città di Napoli. Il difensore, ex capitano azzurro, ha raccontato di aver ricevuto tanti messaggi dall’Italia prima della gara, a conferma dell’affetto che continua a legarlo ai tifosi partenopei.

Koulibaly guarda alla Norvegia: “Dobbiamo crederci”

“Sento ancora affetto a distanza sì, ho molti amici in Italia soprattutto a Napoli. Ho ricevuto tanti messaggi prima di questa partita, perché erano almeno due mesi che non giocavo. Possiamo ancora farcela, dobbiamo crederci perché siamo solo all’inizio: abbiamo una grande partita contro la Norvegia e dovremo essere pronti per far punti e far sperare tutto il nostro Paese”.