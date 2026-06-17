Senegal, Koulibaly svela: "Messaggi da Napoli, sento ancora affetto a distanza"
Dopo la sconfitta contro la Francia all’esordio nel Mondiale 2026, Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di DAZN soffermandosi sul momento del Senegal e sul legame mai interrotto con la città di Napoli. Il difensore, ex capitano azzurro, ha raccontato di aver ricevuto tanti messaggi dall’Italia prima della gara, a conferma dell’affetto che continua a legarlo ai tifosi partenopei.
Koulibaly guarda alla Norvegia: “Dobbiamo crederci”
“Sento ancora affetto a distanza sì, ho molti amici in Italia soprattutto a Napoli. Ho ricevuto tanti messaggi prima di questa partita, perché erano almeno due mesi che non giocavo. Possiamo ancora farcela, dobbiamo crederci perché siamo solo all’inizio: abbiamo una grande partita contro la Norvegia e dovremo essere pronti per far punti e far sperare tutto il nostro Paese”.
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