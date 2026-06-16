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Gila-Napoli, accordo per contratto quinquennale! Schira svela le cifre
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Schira: accordo tra Gila e Napoli, ora la trattativa con la Lazio
Arrivano ulteriori conferme sulla trattativa tra Mario Gila e il Napoli. Attraverso il proprio account X, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira ha rivelato che le parti hanno raggiunto un accordo di principio per un contratto fino al 2031, con un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione e un’opzione per prolungare l’intesa fino al 2032.
Il nodo resta l’intesa economica con la Lazio
Dopo aver ottenuto il sì del difensore spagnolo, il Napoli è ora al lavoro per trovare un accordo con la Lazio. Il club biancoceleste, infatti, non sarebbe favorevole alla cessione del centrale e continua a valutare il giocatore circa 30 milioni di euro, mentre la società azzurra punta ad abbassare le richieste economiche per chiudere l’operazione.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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Copertina TuttonapoliCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
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