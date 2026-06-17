De Bruyne o Lukaku? Del Genio: "Terrei entrambi. Se devo scegliere, non ho dubbi"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "De Bruyne o Lukaku? E' difficile di trovarne di così bravi e quindi io li confermerei. Poi, però, dovendo scegliere, ho una leggera preferenza per De Bruyne perché Lukaku viene da un anno intero fermo e non lo vedo come uno che può fare il vice di Hojlund che gioca sempre. Io non credo a una staffetta tra i due e quindi mi risulta difficile vedere Lukaku accettare un ruolo di secondo piano. KDB invece per la posizione che prenderà in campo potrà entrare più facilmente nelle rotazioni.

Poi, ripeto, li confermerei entrambi. Per me basterebbe che non gli capitino infortuni. Se giocheranno 30 partite a testa sulle 50-55 del Napoli, allora secondo me in quelle partite saranno ancora decisivi e sapranno spostare gli equilibri e portare punti".