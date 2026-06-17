Gila-Napoli, Del Genio: "Vorrei prima fare una domanda ad Allegri"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio. Tema del giorno, l'arrivo sempre più probabile di Gila in difesa: "Dobbiamo capire, e ce lo dirà Allegri, come giocherà il Napoli. Per ora seguiamo le voci di mercato o le indiscrezioni. Noi facciamo dalle notizie la ricostruzione del modulo, ma non penso che l'abbiamo ancora capito.

Bisogna aspettare la conferenza e fargli la domanda sperando che risponda, altrimenti se non ce lo vorrà dire servirà aspettare i ritiri. Gila è un ottimo difensore, viene a Napoli per giocare tanto, così come Rrahmani e Buongiorno. Con due centrali ce ne vogliono tre di pari livello e altri due con un minutaggio minore".