Gila-Napoli, Del Genio: "Vorrei prima fare una domanda ad Allegri"
Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio. Tema del giorno, l'arrivo sempre più probabile di Gila in difesa: "Dobbiamo capire, e ce lo dirà Allegri, come giocherà il Napoli. Per ora seguiamo le voci di mercato o le indiscrezioni. Noi facciamo dalle notizie la ricostruzione del modulo, ma non penso che l'abbiamo ancora capito.
Bisogna aspettare la conferenza e fargli la domanda sperando che risponda, altrimenti se non ce lo vorrà dire servirà aspettare i ritiri. Gila è un ottimo difensore, viene a Napoli per giocare tanto, così come Rrahmani e Buongiorno. Con due centrali ce ne vogliono tre di pari livello e altri due con un minutaggio minore".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina TuttonapoliCalciomercato Napoli, il borsino live: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
3 Serie A, ecco i ricavi da diritti Tv 2025: Napoli 3º a -13mln dall’Inter, pesano ascolti e spettatori
Prossima partita
23 ago 2026 15:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
TuttonapoliAvanti tutta per Gila, ma Beukema non parte: il centrale non rientra nell’affare con la Lazio
Daniele RodiaRizzetta a Bloomberg: “Ecco il progetto per la SSCNapoli, colloqui intensi con ADL! Sullo stadio…”
Fabio TarantinoLiveConferenza ritiri, ADL: "Non posso ancora annunciare l'allenatore! Lukaku-KDB? Se dovranno andar via..."
Pierpaolo MatroneMcTominay: "A Napoli ho trovato il mio ruolo! Grazie a Conte sono cresciuto. E lo sfottò a Hojlund..."
Davide BarattoDe Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com