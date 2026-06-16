Serie A, ecco i ricavi da diritti Tv 2025: Napoli 3º a -13mln dall’Inter, pesano ascolti e spettatori

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Diritti tv Serie A 2025/26, quanto incassano i club: il dato del Napoli.

La Serie A 2025/26 si è conclusa con l’Inter campione d’Italia e con la definizione della ripartizione dei ricavi derivanti dai diritti televisivi. Secondo le stime di Calcio e Finanza, saranno circa 897 milioni di euro netti a essere distribuiti tra le 20 società del massimo campionato attraverso i criteri previsti dalla Legge Melandri: una quota uguale per tutti i club, una legata ai risultati sportivi e un’altra al radicamento sociale, considerando fattori come pubblico allo stadio, ascolti televisivi e valorizzazione dei giovani.

Inter davanti, Napoli sul podio dei ricavi televisivi

La classifica degli incassi vede l’Inter in testa con oltre 80 milioni di euro, davanti al Milan con più di 71 milioni e al Napoli, che si attesta intorno ai 67 milioni di euro. I rossoneri beneficiano soprattutto dell’elevata presenza di pubblico allo stadio, mentre i partenopei confermano il loro peso economico tra i grandi club italiani. A seguire ci sono Roma e Juventus, mentre nelle ultime posizioni della graduatoria figurano Sassuolo, Parma, Cremonese e Pisa, tutte con ricavi inferiori ai 30 milioni di euro. La distanza tra la prima e l’ultima squadra resta significativa, con un rapporto di circa 3,3 a 1, molto più alto rispetto alla Premier League, dove il divario è decisamente più contenuto.