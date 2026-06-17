Restyling Maradona, ass. Cosenza: "Il progetto è pronto! Ecco quanto costeranno i lavori"

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Edoardo Cosenza: “Maradona pronto per Euro 2032, lavori da 205 milioni”

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l'assessore del Comune di Napoli Edoardo Cosenza: "L'iter per il nuovo stadio è iniziato nel 2025; il progetto è completato, altrimenti non avremmo potuto indire la conferenza dei servizi. Deve essere approvato dagli enti della sicurezza e speriamo venga approvato entro il 31 luglio. Se tutto va bene lo manderemo alla UEFA, che a ottobre deciderà quali sono le 5 sedi italiane per l'Europeo 2032. Non credo che altre città avranno il progetto pronto entro fine luglio; inoltre, i nostri mezzi di trasporto entro il 2031 saranno a pieno regime e l'aeroporto è perfettamente collegato all'autostrada, e sarà collegato anche alla metropolitana.



Commissariamento? Abbrevierebbe i tempi. I lavori, secondo la nostra stima, valgono 205 milioni attualmente. Noi abbiamo già la struttura in cemento armato, in più una parte di spogliatoi e tribuna. Siamo sicuramente avanti rispetto a chi parte da zero. Noi ci ispiriamo a Salerno che, avendo una squadra in Serie C, ha avuto 150 milioni: noi ne chiediamo solo 205.



Le parole di De Laurentiis? Non so cosa significhi che non metterebbe più soldi per il Napoli, bisognerebbe chiedere direttamente a lui cosa intendesse con quella frase, pronunciata durante la conferenza di addio a Conte. Ovviamente i lavori del Maradona non precludono che il presidente non possa costruirsi un proprio impianto. Se volesse investire in una grande struttura moderna può farlo, il Maradona sopravvive anche senza calcio. In questo mese di giugno, con i concerti, guadagna più di tre volte di quanto guadagna con il calcio in una stagione. Se e quando il presidente presenterà un progetto privato suo, noi saremo felicissimi di fare di tutto per agevolarlo.



Lo stadio ristrutturato sarà senza pista di atletica, ma comunque non abbiamo mai ospitato una gara importante al Maradona, perché non si possono fare alcune discipline come il lancio del giavellotto, poiché finirebbe sul prato che è esclusivo del Napoli".