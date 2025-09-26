Fabbroni: "Sicuri che giocherà Juan Jesus? Beukema ha tutto per rimpiazzare Buongiorno"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “Gli infortuni capitano a tutti i giocatori, ma forse per Buongiorno serve un’attenzione particolare. Penso che con una gestione particolare dei suoi allenamenti si possa provare a prevenire queste problematiche. Speriamo che possa tornare al meglio. Di certo è preoccupante se ricade spesso in uno stesso problema. Se Rrahmani giocherà offrirà delle garanzie di esperienza, che in queste partite servono sempre.

Non so se sarà Juan Jesus il preferito per sostituire Buongiorno, anche Beukema ha le qualità giuste per sostituire il titolare. L’attacco del Milan sta crescendo in tutti i suoi interpreti, e ci sarà anche Leao. Resta una partita molto delicata, ma il Napoli deve abituarsi a questi scontri di vertice e soprattutto a misurarsi in ambienti non facili. Modric e De Bruyne sono i due geni della lampada che sono pronti a illuminare questa partita. Penso che in attacco resti il Napoli superiore, con Hojlund che può essere l’arma in più”.