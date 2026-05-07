Pavan attacca: “Juve penalizzata da calendario e arbitri! Solo sfortuna o altro?”

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Il calcio italiano continua a essere attraversato da polemiche arbitrali e discussioni legate alla gestione del campionato.

Il calcio italiano continua a essere attraversato da polemiche arbitrali e discussioni legate alla gestione del campionato. Sul tema è intervenuto anche Massimo Pavan, vicedirettore di TuttoJuve.com, che ai microfoni di Sportitalia ha analizzato il momento delicato vissuto dal sistema calcistico italiano e dalla Juventus.

Le critiche alla gestione del campionato

“Credo che negli ultimi giorni ne abbiamo sentite tante, con scenari sicuramente poco rassicuranti. In questi ultimi anni abbiamo sottolineato spesso come la Juventus sia stata penalizzata dagli episodi. Non so se si tratti di sfortuna o di altro, ma gli episodi sono numerosi. Una penalizzazione sia arbitrale sia legata ai calendari, alla rotazione delle partite e a tante altre situazioni”.