Manna, l’ex presidente svela: "Gasperini lo chiama di continuo, Roma lo lusinga"

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Manna, infatti, è inserito nella lista dei candidati per il dopo-Massara, insieme ad altri profili come Nani, D’Amico e Sogliano.

Angelo Renzetti, ex presidente del Lugano quando Giovanni Manna ricopriva il ruolo di direttore sportivo del club svizzero, è intervenuto ai microfoni di Stile TV per commentare l’interesse della Roma nei confronti dell’attuale dirigente del Napoli. Manna, infatti, è inserito nella lista dei candidati per il dopo-Massara, insieme ad altri profili come Nani, D’Amico e Sogliano.

Le parole di Renzetti su Giovanni Manna

Renzetti ha dichiarato: “Credo che Manna sia lusingato dalle parole di Gasperini, che gli telefona un giorno sì e un giorno no. Se Gasperini cerca Manna qualcosa c’è, poi è chiaro che Manna è affezionato a Napoli. Ho sentito Giovanni una volta sola e mi ha detto che era sollecitato e lusingato da questo interesse della Roma, ma con un adeguamento a Napoli resterebbe perché ha un contratto lì”.