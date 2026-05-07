Sal Da Vinci: “Non baratterei la vittoria di Sanremo con uno scudetto del Napoli”

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Sal Da Vinci, cantautore napoletano e vincitore del Festival di Sanremo 2026, è stato tra i protagonisti della trasmissione Belve, format Rai

Sal Da Vinci, cantautore napoletano e vincitore del Festival di Sanremo 2026, è stato tra i protagonisti della trasmissione Belve, format Rai condotto da Francesca Fagnani. Nel corso dell’intervista, tra momenti leggeri e domande più pungenti, la conduttrice gli ha rivolto un quesito diretto: “Domanda cattivissima: baratteresti la vittoria al Festival di Sanremo con uno scudetto del Napoli?”.

Una risposta tra orgoglio e ironia

La replica di Sal è arrivata immediata e senza esitazioni: “Guarda, io ho faticato 50 anni per vincere questo premio. Il Napoli ne ha vinti 4... Poi arriverà il quinto e ovviamente gli auguro di vincerne ancora tanti. Ha più possibilità perché il campionato si gioca ogni anno”. A chiudere l’argomento, una battuta che ne sottolinea l’umiltà e l’autoironia: “Io non posso sapere quando tornerò al Festival di Sanremo. Che bella risposta ho dato, vero? (ride, ndr)”.