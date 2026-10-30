Ferlaino ricorda Diego: "Manca a tutti i napoletani! A Stoccarda vidi qualcosa di meraviglioso”

Corrado Ferlaino ricorda Maradona con Carnevale e Diego Junior: emozioni e aneddoti sulla storia azzurra.

Nel giorno del compleanno di Diego Armando Maradona, l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di "Radio Goal", per ricordare il campione argentino e alcuni dei momenti più emozionanti della storia azzurra. In collegamento anche Diego Armando Maradona Junior e Andrea Carnevale, protagonisti di una conversazione ricca di ricordi e testimonianze sul Pibe de Oro. Ferlaino ha espresso tutta la nostalgia per il fuoriclasse che ha cambiato la storia del club partenopeo: “Certo, Diego manca a me e manca soprattutto ai napoletani”. Parlando poi della rivalità con la Juventus, in vista della sfida di domenica, l'ex presidente ha sottolineato il legame assoluto dell'argentino con i colori azzurri: “Con Maradona non dovevi parlare di queste cose, se ne fregava. Era attaccato solo al Napoli e basta”.

Ferlaino ricorda Stoccarda: “Dallo stadio all'aeroporto c'erano soltanto bandiere del Napoli”

Tra i ricordi più intensi dell'ex presidente figura la storica conquista della Coppa UEFA del 1989, arrivata al termine della doppia finale contro lo Stoccarda. Ferlaino ha ripercorso soprattutto l'emozione provata dopo la gara di ritorno in Germania, quando la presenza dei tifosi napoletani trasformò le strade della città in una grande festa azzurra. “Stoccarda è stata una cosa meravigliosa, perché quando sono andato via dallo stadio e ho visto che dallo stadio all'aeroporto c'erano solo bandiere del Napoli… Stavamo a Stoccarda, in Germania, e c'erano praticamente soltanto bandiere del Napoli”. Un'immagine rimasta indelebile nella memoria dell'ex presidente e che, nel giorno del compleanno di Maradona, restituisce il significato di un'epoca straordinaria per la storia del Napoli.