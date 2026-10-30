Crisi Juve, Orlando: “Gran parte della rosa non è all'altezza! Spalletti potrebbe anche mollare”

Massimo Orlando a Maracanà critica il mercato della Juventus, difende Spalletti e analizza il derby tra Milan e Inter.

L'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com durante la trasmissione "Maracanà", ha analizzato il difficile momento della Juventus in vista dello scontro diretto contro il Napoli. Nel mirino dell'ex centrocampista sono finite soprattutto la costruzione della rosa bianconera e le difficoltà incontrate da Luciano Spalletti, la cui permanenza in panchina potrebbe essere messa in discussione dai risultati. “Spalletti? Per la bravura dell'allenatore dico di andare avanti, ma non è così. Se la squadra va a Genova ed entra in quel modo, con quell'approccio lì, è colpa dei giocatori, ma evidentemente anche Spalletti non riesce a trasmettere qualcosa ai calciatori. Sono perché Spalletti rimanga. La Juve dovrebbe programmare, ma non se lo può permettere. Non può dire ai tifosi di non essere competitiva per lo scudetto per uno o due anni, non se lo può permettere”.

Secondo l'ex calciatore, l'organico a disposizione di Spalletti, anche al completo, non sarebbe attrezzato per competere ai massimi livelli. “La Juve sta comprando a caso, giocatori che non hanno un ruolo ben preciso. Capisco Spalletti, ha un nome anche da difendere e potrebbe essere anche lui che a un certo punto molla. Questa è una squadra che al completo può giocarsi il terzo-quarto posto, quando mancano tutti questi giocatori è una squadra normale. Un gran pezzo della rosa non è da Juve”.

Tra le possibili soluzioni per migliorare il reparto offensivo bianconero, c'é anche l'ipotesi Mauro Icardi. “È l'attaccante vero che la Juve non ha. Ma questi anni con tutte queste polemiche... Lui ha detto che vorrebbe tornare all'Inter, ma si è creato attorno a sé qualcosa che rende antipatico portarselo in squadra”.

Dove vede difficoltà per Roma e Lazio?

"Quando c'è entusiasmo e ti gira tutto bene, l'ambiente ha l'umore alto, difficile credo possano lasciarsi scappare un'occasione del genere".

Milan-Inter, quale la mossa che può decidere il derby?

"Me lo immagino con un'Inter nettamente superiore, che arriva da prestazioni che non sono piaciute, ha rischiato con Fiorentina e Venezia, quindi mi aspetto la miglior versione dell'Inter. Dall'altra parte il Milan non ti dà certezze. Fa una buona partita, poi altre in confusione. Pulisic può creare problemi ma vedo l'Inter favorita. Il Milan ha speso 130 mln per prendere 2 giocatori e non ha pensato a rinforzare la rosa. Estupinan, Hutchinson, sono giocatori da Milan?".

Prenderebbe Icardi per la Juve ora?

"E' l'attaccante vero che la Juve non ha. Ma questi anni con tutte queste polemiche...lui ha detto che vorrebbe tornare all'Inter, ma si è creato attorno a sè qualcosa che rende antipatico portarselo in squadra".