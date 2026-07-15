Festa centenario, Alvino anticipa: “Città azzurra come per una festa Scudetto”

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Alvino svela le celebrazioni del Centenario: festa in città e ritorno del Corsiero del Sole.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel suo editoriale nel corso di 'Dillo ad Alvino' su Teleclub Italia: "Sarà un primo agosto memorabile. Avete in mente la festa Scudetto sul lungomare? Ecco, la festa per celebrare i cento anni di storia del Napoli sarà molto vicina a quelle scene indimenticabili e memorabili del lungomare di Napoli, che hanno fatto il giro del mondo. Il primo agosto la città di Napoli e il centro storico si vestiranno d'azzurro. Le manifestazioni, più di una, si svilupperanno nel corso della giornata, a partire dal primo pomeriggio, e termineranno a notte inoltrata. Saranno tanti i punti toccati da questo corteo, da questa fiumana azzurra, con le leggende e con coloro i quali hanno scritto la storia: molti di quelli che hanno scritto la storia centenaria del Napoli.

Si ritorna a un logo che è stato il primo, quello storico: il Corsiero del Sole, quello che comunemente chiamiamo il cavallino rampante. Il ciuccio, il glorioso ciuccio, va in soffitta e non comparirà più. Il logo del Napoli sarà ovviamente il Corsiero del Sole e il Napoli lo utilizzerà nel corso di quest'anno. Le maglie saranno, a occhio e croce, tra campionato e Champions League, almeno sette-otto: tutte celebrative del secolo di vita. In casa il Napoli giocherà sempre con la maglia dedicata al centenario. Quindi ci sarà veramente un connubio unico tra la città di Napoli, il Corsiero del Sole e la storia del club".